Milano, 9 nov. (Adnkronos) - La procura di Milano valuta se eseguire una consulenza cinematica per ricostruire tutti i dettagli dell'incidente in cui ieri ha perso la vita Luca Marengoni, il 14enne investito e ucciso da un tram in via Tito Livio. In particolare la titolare dell'indagine, il pm di turno Cristina Ria, sta studiando tutti gli elementi raccolti dalla polizia locale, tra cui la 'scatola nera', per capire se siano sufficienti a stabilire la dinamica e la velocità a cui viaggiava il mezzo dell'Atm o se invece servirà incaricare degli esperti per valutare tempi e modalità dell'impatto e del tentativo di frenata.