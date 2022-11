Milano, 11 nov.(Adnkronos) - Domani, alle ore 15, al Teatro alla Scala, 'Boris Godunov', un convegno a cura di Raffaele Mellace illumina genesi e caratteristiche del capolavoro di Musorgskij.

Boris Godunov di Modest Musorgskij è riconosciuto come uno dei capolavori del teatro musicale di tutti i tempi, ma è anche una delle partiture dalla genesi più complessa e dalla storia più stratificata. Per approfondire la partitura ma anche le radici letterarie e la storia delle versioni dell’opera inaugurale della stagione 2022/2023, il Teatro alla Scala organizza come ogni anno un momento di studio e approfondimento che apre il ciclo di manifestazioni di avvicinamento alla Prima.

Il convegno, dal titolo 'Boris Godunov - Colpa e solitudine del potere', curato e moderato dal consulente scientifico del Teatro alla Scala Raffaele Mellace, si svolgerà nel Ridotto dei Palchi dalle ore 15 alle ore 18.