Milano 17 mag. (Adnkronos) - Anche la pistola utilizzata per l'omicidio di Donato Carbone - l'usuraio di 63 anni ucciso davanti al box di casa sua a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, il 16 ottobre 2019 - era stata fornita dal gruppo criminale arrestato oggi in Lombardia per vari reati, tra cui traffico di armi e droga.

L'indagine dei carabinieri del Comando provinciale di Milano, infatti, ha consentito di individuare la responsabilità nel reperimento e nella cessione dell'arma utilizzata per l'omicidio in alcuni dei membri del gruppo arrestati oggi.