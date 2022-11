Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Nella tarda serata di ieri, a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati in servizi straordinari con Atm per la sicurezza del trasporto pubblico, hanno denunciato in stato di libertà un 17enne tunisino per interruzione di pubblico servizio presso la fermata metropolitana “Cadorna”.

I militari sono intervenuti presso la fermata della metropolitana M1/M2 “Cadorna”, dove personale ATM aveva notato quattro giovani attraversare i binari sotterranei, costringendo alla sospensione precauzionale della linea. I militari sono intervenuti subito riuscendo a fermare uno dei quattro giovani. L'intervento tempestivo ha permesso di ripristinare il normale traffico dei mezzi in circa 5 minuti.

Il minore, incensurato, sarà collocato in una struttura di accoglienza.