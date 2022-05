Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Sono oltre 210 sono le persone che durante il concerto in piazza Duomo a Milano di Radio Italia in gran parte colte da malore, si sono rivolte al personale sanitario: 6 di queste sono state trasportate negli ospedali cittadini. Lo rende noto la Polizia. Nel corso dell’evento gli agenti hanno accompagnato in Questura 6 cittadini egiziani, tra i 21 e i 39 anni, per l’identificazione e per la valutazione della loro posizione sul territorio nazionale. Verso le ore 22.00, infine la polizia ha rintracciato una giovane 14enne la cui scomparsa era stata denunciata nel pomeriggio dalla madre in provincia di Perugia. La giovane, che è stata accompagnata in Questura unitamente al 24enne con cui si trovava, se n’era andata via di casa per assistere al concerto che è terminato a mezzanotte e dieci. Il pubblico giunto sin dalle 9.00 di ieri sabato 21 maggio, ha raggiunto la massima affluenza possibile di 19.900 persone alle 18.00. Le circa 15mila persone rimaste nelle adiacenze della piazza sono state invitate più volte ad allontanarsi dalle Forze dell’Ordine e, in un paio di occasioni, si sono verificati momenti di pressione sulle transenne disposte nei pressi dei varchi.