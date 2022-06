Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Alberto Genovese, l'ex manager a processo per due violenze sessuali, sarà processato con rito abbreviato condizionato a una consulenza psicologica richiesta dalla difesa e dall'acquisizione di produzione documentale. Lo ha stabilito il gup di Milano Chiara Valori che ha fissato anche le prossime tappe del processo che si terrà dunque a porte chiuse.

Nella prossima udienza del 27 giugno prenderà la parola in aula proprio l'imputato, quindi parlerà l'ex fidanzata e la psicologa per far luce sullo stato dell'imprenditore di start up che si sta curando in una comunità. Il 7 luglio sarà la volta della pubblica accusa, rappresentata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, mentre il 18 luglio l'udienza sarà dedicata alla difesa di Genovese. La sentenza è attesa il prossimo 19 settembre.