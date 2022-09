Milano, 7 set. (Adnkronos) - Sono gravi le condizioni dei due feriti rimasti coinvolti nell'incendio che si è sprigionato stamane in un'azienda in via Monferrato a San Giuliano Milanese e che non è ancora domato dai vigili del fuoco. In particolare preoccupano le condizioni di un 43enne trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza e ricoverato in codice rosso per "ustioni di secondo e terzo grado a volto, torace, arto inferiore e superiore" riferisce l'Areu. Un 56enne, invece, è stato trasferito all'ospedale San Paolo (codice giallo) per "ustioni di primo e secondo grado al volto