Milano, 7 set. (Adnkronos) - E' la procura di Lodi a occuparsi del maxi incendio che sta coinvolgendo più aziende della zona industriale di San Giuliano Milanese tra cui anche la Nitrolchimica che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato. Il pubblico ministero di Lodi è sul posto e nelle prossime ore aprirà un fascicolo per incendio colposo, anche se le ipotesi di reato potrebbero essere anche altre.