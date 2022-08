Milano, 24 ago. (Adnkronos) - Un operaio è caduto da otto metri di altezza in un capannone a Casarile, in provincia di Milano. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas. Sarebbe fuori pericolo. Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco l'uomo, mentre era intendo a bonificare il tetto del magazzino è scivolato, cadendo su alcuni sacchi di amianto.