Milano 27 set. (Adnkronos) - Nel corso della mattinata dello scorso 24 settembre, i carabinieri della stazione di Cornaredo, nel milanese, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, su richiesta della locale procura, nei confronti di un italiano ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. Il provvedimento scaturisce dalle indagini dei militari che hanno ricostruito una serie di condotte violente e vessatorie commesse dall'uomo nei confronti della propria compagna a partire dallo scorso mese di aprile. Sei, finora, gli eventi ricostruiti dagli investigatori, mai denunciati dalla vittima che ha sempre giustificato il comportamento dell'uomo, ritenendo che l'ira fosse frutto delle cure oncologiche a cui il compagno si sottoponeva.

Quello emerso dagli accertamenti dei carabinieri è un quadro fatto di violenze iniziate dapprima con semplici atteggiamenti vessatori, diventati poi aggressioni fisiche e psicologiche, culminate con l'isolamento della vittima da tutti i suoi affetti. La donna, privata persino del telefonino, non ha però mai presentato denuncia sino all'ultimo episodio a seguito del quale ha riportato alcune fratture. Lo scorso mese di giugno, dopo un pestaggio, era stata anche inserita nel programma previsto dal "codice rosso" dai militari del nucleo radiomobile di Corsico, d'intesa con l'autorità giudiziaria, anche se a loro aveva continuato a dire di essere caduta accidentalmente dalle scale. Collocata in una struttura ospedaliera, in attesa di essere trasferita in struttura protetta, dopo qualche giorno era tornata a casa dal compagno che durante il ricovero l'aveva contattata dichiarandole il suo amore e dicendole di non poter fare a meno di lei.

L'uomo è stato ora arrestato e condotto al carcere di San Vittore.