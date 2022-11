Milano, 10 nov.(Adnkronos) - Questa mattina a Milano il dispositivo predisposto dalla questura ha proceduto allo sgombero di una vasta struttura composta da due edifici abusivamente occupati in via Quintiliano 40 che, dopo aver ospitato per lungo tempo uffici e sale di incisione, è in disuso da diversi anni.

La polizia di Stato, che ha operato con personale del commissariato Mecenate e del reparto mobile, nel corso dell’attività ha fatto accesso all'interno della struttura, articolata in due edifici di cinque piani oltre a due piani seminterrati e una vasta area esterna, rintracciando complessivamente una ventina di persone per lo più provenienti dai Paesi del nord e centro Africa, tre dei quali sono stati accompagnati in questura in quanto irregolari sul territorio nazionale.

Tutte le persone identificate sono state indagate per invasione di terreni o edifici. Al termine delle operazioni, dopo una accurata ispezione dell'area interessata e dei vari punti di accesso, l'immobile è stato riconsegnato alle rispettive proprietà per l'avvio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. La struttura, negli ultimi tre anni, è stata interessata da sette incendi, di cui l'ultimo avvenuto lo scorso ottobre.