Milano, 29 giu.(Adnkronos) - Un principio di incendio ha interessato poco fa l'aeroporto milanese di Linate, senza tuttavia provocare danni o disagi per i voli in atterraggio o partenza.

Le fiamme si sono sviluppate tra le sterpaglie adiacenti alla pista, all'interno del perimetro aeroportuale, poco dopo le 17. Subito è scattato l'allarme che ha determinato l'intervento dei vigili del fuoco e in pochi minuti l'incendio è stato domato. Non sono stati rilevati danni a persone o cose.