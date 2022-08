Milano, 24 ago. (Adnkronos) - E' stato arrestato il terzo uomo accusato di aver preso parte allo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 3 luglio in piazza Napoli, a Milano. Si tratta di un soggetto di nazionalità egiziana a caurico del quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza. Ad eseguire l'arresto, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Milano Porta Magenta che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Milano.

Le indagini scaturiscono dai fatti avvenuti la notte del 3 luglio scorso all'interno dei giardini di piazza Napoli. La vittima, una 41enne di origine brasiliana, in stato di inferiorità psicofisica, era stata aggredita da tre uomini che, dopo averla trascinata dietro una siepe, avevano iniziato ad abusarne sessualmente. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, alcuni passanti che avevano chiesto l'intervento dei carabinieri, i quali sono giunti tempestivamente sul posto, bloccando e arrestando in flagranza di reato due dei tre uomini, tutti di nazionalità straniera.

Gli accertamenti, proseguiti in maniera serrata, hanno permesso di individuare il terzo complice. La gravità degli indizi di colpevolezza a suo carico, raccolti attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, a servizi di osservazione e all’acquisizione delle dichiarazioni rese dai testimoni, oltre che dai successivi riconoscimenti fotografici e dall'analisi dei tabulati del traffico telefonico, ha portato all'emissione della misura cautelare.