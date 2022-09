Milano, 27 set. (Adnkronos) - Sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare uno scooter in sosta e per questo sono stati arrestati. E' accaduto la scorsa notte a Milano a tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni, italiani, il più giovane dei quali con precedenti per reati contro il patrimonio.

Ad eseguire l'arresto i carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti in via Bramieri dopo che il custode di uno stabile, dalle telecamere condominiali di video sorveglianza, ha visto i tre armeggiare su un ciclomotore in sosta.

I militari hanno sorpreso i ragazzi che, con alcuni strumenti di effrazione, avevano già forzato il nottolino di accensione dello scooter. Li hanno bloccati e arrestati per tentato furto aggravato in concorso tra loro.