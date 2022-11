Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Torna, dal 21 al 27 novembre a Milano, Milano Music Week, l'appuntamento in cui l’industria musicale italiana si ritrova, creando nuove connessioni e i fan possono conoscere più da vicino i loro idoli. Giunta alla sua sesta edizione, quest'anno la Music Week si arricchisce della speciale curatela dei due artisti Colapesce e Dimartino che contribuiranno a dare al pubblico l'opportunità di immergersi a 360 gradi nel mondo dello spettacolo.

Insieme alla direttrice artistica Nur Al Habash, il duo ha lavorato ad alcuni appuntamenti del programma ufficiale che prevede al centro i panel 'Music talk' e gli 'Incontri con gli artisti' più noti della musica italiana. Oltre ad essere i volti dell’evento, Colapesce e Dimartino incontreranno il pubblico e si esibiranno in uno showcase acustico nella sede in Piazza Gae Aulenti di Unicredit, main sponsor di questa edizione.

L’edizione 2022 si preannuncia dunque particolarmente intensa, con tanti ospiti ed eventi in tutta Milano. La prima imperdibile esibizione si terrà lunedì 21 novembre con la performance unica che Andrea, Matteo e Virginia Bocelli regaleranno alla città. Un set dalla terrazza del Mondadori Megastore di Piazza Duomo per salutare Milano e inaugurare la settimana della musica. Una performance suggestiva che farà immergere il pubblico e l'intera piazza nella magica atmosfera natalizia, eseguendo in anteprima alcuni brani estratti dal loro primo album insieme 'A Family Christmas'. Successivamente Andrea, Matteo e Virginia incontreranno i fan all’interno dello store.