Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Liu Jo ha deciso di promuovere nuove progetti di welfare aziendale dedicati alla conciliazione vita-lavoro attraverso la partecipazione al Bando Conciliamo. Tra i progetti c'è un innovativo "maggiordomo aziendale", pensato come "un aiuto per tutti i dipendenti", che "potrà farsi carico" delle incombenze personali e familiari inconciliabili con l'orario di lavoro. Marco Marchi, fondatore di Liu Jo e amministratore unico di Eih, spiega: "Grazie alla vittoria di questo bando, poter rendere ancora più concrete una serie di progettualità dedicate a chi tutti i giorni lavora e rende possibile la missione di Liu Jo, ci è sembrato il modo migliore per dare forza a questi valori".

Oltre al maggiordomo, il progetto Enjoy – Work and Life presentato dall'azienda prevede un'evoluzione digitale del lavoro agile, per la "piena accessibilità alle informazioni e collaborazione da remoto anche di gruppo". Poi c'è il 'Progetto Prevenzione', con visite di prevenzione oncologica per uomini e donne fino ai 45 anni di età in collaborazione con Fondazione Ant Italia Onlus; il Mom's coach, due workshop per sviluppare le competenze manageriali di future e neo mamme.

Un altro progetto di assunzioni prevede il finanziamento per la creazione di "nuovi posti di lavoro in sostituzione delle lavoratrici che saranno assenti per maternità, permettendo in questo modo l’apertura aziendale a nuove professionalità che in alternativa rimarrebbero scoperte". Infine, una certificazione dell’ambiente di lavoro: l’azienda vorrebbe prevedere l’implementazione di azioni di analisi, raccogliendo e analizzando le opinioni dei collaboratori, al fine di sviluppare nuovi modelli e processi interni volti allo sviluppo e all’implementazione dell’ambiente di lavoro.