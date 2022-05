Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "La seconda tappa dell’eSkootr Championship, il primo Campionato mondiale di monopattini elettrici, è stata vinta e conquistata da Sara Cabrini, uno dei tre piloti dell’Helbiz Racing Team". Lo scrive il team in una nota. "Lungo le vie del centro della cittadina svizzera di Sion, Sara si è distinta fra gli altri piloti per agilità, competenza e velocità: tutti fattori che l’hanno portata sul gradino più alto del podio".

"Oltre ad essere la vincitrice di questa seconda, emozionante tappa, Sara si è aggiudicata un altro importante riconoscimento: è il primo pilota donna al mondo a vincere una gara di eSkootr Championship, e con lei l’Helbiz Racing Team segna la storia di questo nuovo campionato". La squadra di Helbiz è composta da tre piloti, di cui due donne: "elemento fortemente voluto perché l’azienda è da sempre grande sostenitrice dell’inclusività, in ogni ambito, sociale e lavorativo".