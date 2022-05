Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alle autorità istituzionali, ha reso omaggio a via Caetani alla lapide di Aldo Moro deponendo una corona di alloro, in occasione del 44/mo anniversario dell'uccisione dello statista, nel luogo dove fu ritrovato il corpo senza vita.

Alle 11 il Capo dello Stato sarà alla Camera, per partecipare alla cerimonia per il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo.