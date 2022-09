Roma, 1 set. (Adnkronos) - Una lunga tuta nera scollata e senza spalline, capelli a caschetto nella classica acconciatura che l’ha resa famosa, glam e sobrietà. È il mix che ha fatto impazzire i fan di Cate Blanchett sul red carpet della Mostra di Venezia. Al Lido infatti oggi è il giorno dell’elegantissima diva australiana, accolta sul tappeto rosso da un assembramento mai così folto di fan in delirio. La star ha percorso il tratto antistante all’entrata della Sala Grande salutando il direttore Alberto Barbera, intrattenendosi per alcune interviste e dirigendosi alla fine dal pubblico che l’attendeva da ore, per firmare gli autografi di rito. La Blanchett è a Venezia come protagonista, nei panni di una direttrice d’orchestra, di ‘Tar’ di Todd Field, in Concorso al Lido e oggi in proiezione ufficiale.