Roma, 7 set. (Adnkronos) - Presentato a Venezia, in occasione della 79esima Mostra d’Arte Cinematografica, presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, il protocollo d’intesa tra l’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura. "L’obiettivo della Convenzione è quello di rafforzare la reciproca collaborazione per promuovere l’espressione artistica, la formazione culturale e la comunicazione sociale anche attraverso le agevolazioni fiscali (tax credit) - si legge in una nota- il riconoscimento dei contributi automatici e selettivi, nonché la corresponsione dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica".

"L’accordo è finalizzato, infatti, a sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo attraverso l’anticipazione dei contributi automatici e selettivi attribuiti alle società di produzione dal decreto del direttore Generale della Dgca - spiega ancora la nota - Una volta attribuiti, possono essere concessi da Ics fino ad un massimo del 90% del valore del contributo ad aventi diritto con veste giuridica di società di capitali e per una durata massima di 18 mesi.

Da luglio 2021, intanto, l’Istituto per il Credito Sportivo ha ampliato la propria offerta commerciale con un ventaglio di opportunità dedicate al mondo del cinema e dell’audiovisivo e, in meno di un anno, ha deliberato oltre 50 milioni di euro di finanziamenti in favore di piccoli e grandi produttori. Grazie anche alla sottoscrizione di questo protocollo d’intesa con Mic-Dgca, l’Istituto intende affiancare, in maniera sempre più strutturate e sistematica, i produttori e tutto il cinema italiano con soluzioni finanziarie flessibili e coerenti con i bisogni del settore, inteso come forma di valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.