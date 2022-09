Venezia, 7 set. (Adnkronos) - Gag esilarante al Lido, dove Stefania Sandrelli è arrivata per ricevere il Premio Bianchi assegnatole dal Sngci, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, alla presenza tra gli altri del direttore della Mostra di Venezia Alberto Barbera. Poco prima della consegna del riconoscimento, sul palco dell'Italian Pavillon all'Hotel Excelsior, Barbera ha speso due parole nei confronti dell'attrice con un "ricordo personale".

"Tu hai alimentato i miei sogni da adolescente -ha detto Barbera- Abitavo in un paesino e sul muro davanti al quale transitavo per andare e tornare da scuola c'era il tuo manifesto di 'Io la conoscevo bene', in cui c'eri solo tu, distesa... puoi immaginare che cosa suscitavi in un adolescente". Pronta la risposta della Sandrelli: "Certo... e anzi, sei stato casto", ha detto l'attrice, scatenando le risate e gli applausi del pubblico.