Roma, 31 lug. - (Adnkronos) - Doppietta di Toprak Razgatlioglu in gara 2 della tappa in Repubblica Ceca del Campionato del Mondo Motul Fim Superbike. All’Autodrom Most il campione del mondo turco della Pata Yamaha stacca Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Il trio si è presto staccato dagli altri e ha condotto fino a tre giri dalla fine un carosello di staccate e sorpassi. Solo sul finale Razgatlioglu, che si era aggiudicato anche la gara della mattina, è riuscito a mettere qualche metro fra la sua moto e i due concorrenti diretti. Quarto Scott Redding (BMW Motorrad ) e quinto Andrea Locatelli (Pata Yamaha). In classifica generale Bautista raggiunge quota 298, staccato di 31 punti Jonathan Rea, terzo Razgatlioglu a 260 punti.