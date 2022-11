Roma, 8 nov. - (Adnkronos) - Per la Ducati è stato un 2022 fantastico. La casa di Borgo Panigale ha conquistato la tripla corona in MotoGP, vincendo tre titoli mondiali: il titolo costruttori, il titolo come miglior team e il titolo piloti con Francesco 'Pecco' Bagnaia. La Ducati festeggerà questa stagione straordinaria il prossimo 15 dicembre a Bologna, insieme a tutti i tifosi della Rossa.