Alcaniz, 16 set. - (Adnkronos) - Aleix Espargaró è il più veloce nelle prime prove libere del Gp di Aragon. Lo spagnolo dell'Aprilia gira in 1:48.686, precedendo di soli 12 millesimi la Ducati di Francesco Bagnaia e di 89 la Suzuki del connazionale Alex Rins in terza posizione. In difficoltà il leader del mondiale il francese della Yamaha Fabio Quartararo, che chiude 8° davanti a Franco Morbidelli, suo compagno di squadra. Lo spagnolo della Honda Marc Marquez è tornato in una sessione ufficiale: per lui 11° tempo con un distacco di appena mezzo secondo dal leader. Libere 2 alle 14:10.