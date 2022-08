Spielberg, 19 ago. - (Adnkronos) - Jack Miller in sella alla Ducati ufficiale è il più veloce nelle prime prove ibere del Gp d'Austria, svolte su pista parzialmente bagnata. L'australiano gira in 1'30"756 precedendo il francese Johann Zarco (1'31"374), suo compagno di marca e lo spagnolo Joan Mir (1'31"576) su Suzuki. Il campione del mondo, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'31"773) è 5°. Due italiani in top ten: 9° Enea Bastianini (1'31"976) con la Ducati e 10° Andrea Dovizioso (1'32"007). La seconda sessione di prove libere è in programma alle 14:05.