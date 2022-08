Silverstone, 6 ago. - (Adnkronos) - Brutta caduta per il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaró all'inizio delle quarte prove libere del Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo è stato sbalzato violentemente dalla sua moto ed è uscito dolorante, accompagnato a braccia dai commissari. Dopo il controllo al centro medico, il pilota dell'Aprilia, secondo nella classifica mondiale, è tornato ai box pronto a scendere in pista per il Q2: lamenta un dolore al calcagno destro (ha fatto un'infiltrazione) ma per il resto sta bene.