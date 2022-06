Assen, 24 giu. - (Adnkronos) - Si è conclusa la seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda nella classe MotoGP ad Assen su pista ancora umida a causa della pioggia caduta in mattinata. Il più veloce è stato Francesco 'Pecco' Bagnaia su Ducati che ha girato in 1'33"274 davanti allo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro (1'33"452) e al francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'33"579). Quarto tempo per lo spagnolo della Suzuki Alex Rins (1'33"611) che si è lasciato alle spalle l'australiano della Ducati Jack Miller (1'33"833) e il connazionale e compagno di squadra Joan Mir (1'33"899).