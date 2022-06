Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - Augusto Fernandez vince il Gp d'Olanda nella classe Moto2. Lo spagnolo trionfa davanti al giapponese Ai Ogura e al britannico Jake Dixon. Quarto posto per il migliore dei piloti italiani Celestino Vietti. Grande equilibrio nella classifica del mondiale con Fernandez e Vietti appaiati in testa con 146 punti, uno in più di Ogura.