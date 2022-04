Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 6 ore fa Motomondiale: Gp Portogallo, prima visita nel paddock per Rossi dopo il ritiro dalla MotoGp Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Portimao, 23 apr. - (Adnkronos) - Mentre a Portimao erano in corso le terze prove libere del Gp del Portogallo, Valentino Rossi ha fatto la sua prima visita al paddock dopo il ritiro dalla MotoGP il 14 novembre 2021. Poco più di 5 mesi in cui la vita del 'dottore' è cambiata: adesso corre con le macchine nel GT World Challenge Europe ed è diventato papà della piccola Giulietta. Rossi ha salutato tanti suoi vecchi amici, prima di raggiungere il box del Mooney VR46, team che porta il suo nome.

