ADN KRONOS PUBBLICATO: 2 ore fa Motomondiale: Gp Spagna, Guevara leader nelle seconde libere Moto3 davanti a Sasaki Tempo stimato di lettura: 2 minuti



Jerez, 29 apr. - (Adnkronos) - Izan Guevara è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna nella classe Moto3. Il giovane spagnolo, classe 2004, pilota del team Aspar gira in 1'46"341 mettendosi alle spalle per 132 millesimi il giapponese di Ayumi Sasaki e per 192 il connazionale Jaume Masia. Quarto tempo per un altro spagnolo, Carlos Tatay, che precede il turco Deniz Öncü, autore del miglior crono nella sessione del mattino. Il migliore degli italiani è Andrea Migno, che con la Honda del team Snipers chiude staccato di 762 millesimi da Guevara in decima piazza.

