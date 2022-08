Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - Continua la riabilitazione di Marc Marquez dopo il quarto intervento all'omero del braccio destro. Il recupero procede bene, come testimoniato dal pilota della Honda sui social. Ieri il 29enne catalano ha pubblicato su Instagram alcune stories durante un allenamento in palestra a base di cyclette ed esercizi isometrici sul braccio operato. Oggi, a 9 settimane dall'intervento, lo spagnolo ha postato due scatti durante una sessione di nuoto: stende bene braccio e spalla ed il rientro sembra sempre più vicino.

Dopo l'ultimo controllo medico di metà luglio, Marquez era stato autorizzato a procedere con la fisioterapia e l'allenamento cardio. Il dottor Sánchez Sotelo, presidente della Divisione di Chirurgia della spalla e del gomito presso la Mayo Clinic, aveva detto: "Nella visita medica effettuata su Marc Marquez è stata confermata una buona evoluzione clinica e radiologica che consente di proseguire nel programma di mobilità e recupero della forza del braccio". Lo spagnolo aveva replicato: "Sono molto entusiasta all’idea di poter recuperare la mobilità del mio braccio, per proseguire nel mio processo di recupero dall’infortunio. Voglio ringraziare l'intero staff medico per il trattamento e l'attenzione".