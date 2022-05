Jerez, 2 mag. - (Adnkronos) - Il paddock del Motomondiale sta per vivere un importante cambiamento. Secondo quanto riporta motorsport.com, al termine della stagione in corso la Suzuki lascerà la MotoGP. Di conseguenza i due piloti del team, Alex Rins e Joan Mir (entrambi in scadenza di contratto) si libereranno dopo il Mondiale 2022. Mir sembra avere già trovato una moto per il prossimo anno, stando a quanto riportano i colleghi di motorsport.com: prenderà il posto di Pol Espargaró e farà quindi coppia con Marc Marquez nella Honda ufficiale. Più incerto il futuro di Alex Rins.

Non è la prima volta che la casa giapponese esce di scena. La Suzuki aveva già lasciato il Mondiale per la prima volta nel 2012. Successivamente era ritornata in gioco tre anni dopo, rientrando in MotoGP nel 2015 con la coppia spagnola composta da Maverick Vinales e Aleix Espargaró.

Dopo i primi anni di crescita, la Suzuki era riuscita a vincere di nuovo il titolo nel 2020 con Joan Mir, vent'anni dopo l'ultimo Mondiale conquistato da Kenny Roberts Jr nel 2000. Nella costruzione del titolo di Mir è stata sicuramente decisiva la gestione perfetta al box del team manager Davide Brivio, passato poi nel 2021 nel team Alpine in Formula 1. Quest'anno, a fine febbraio, è arrivato Livio Suppo come nuovo team manager della Suzuki.