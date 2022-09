Misano, 6 set. - (Adnkronos) - E' in corso la prima delle due giornate di test sul circuito Misano Adriatico, con tutti i team presenti. Il pilota della Honda Marc Marquez è tornato in pista in sella a una MotoGp dopo il quarto intervento all'omero destro, a 100 giorni esatti dalla sua ultima gara al Mugello. La prima uscita per valurare le condizioni del braccio è andata bene.