Barcellona, 6 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver dominato il Gp di Catalogna, il pilota francese della Yamaha Fabio Quartararo è il più veloce in 1'39"447 anche nei test di Barcellona sul circuito di Montmelò. Alle sue spalle i piloti Ducati Francesco Bagnaia (1'39"451) e il francese Johann Zarco (1'39"500). In casa Aprilia Aleix Espargaró, quarto in 1'39"558, ha provato l'ala posteriore, nuova carena per Maverick Vinales, settimo in 1'39"780.