Roma, 4 nov. (Adnkronos) - L’agenzia di rating internazionale Msci Esg Rating ha alzato la valutazione di Bper Banca a “AA”, portando l’Istituto a livello “Leader”. Le valutazioni Esg del Msci (Morgan Stanley Complex Index) mirano a misurare la capacità di un'azienda di far fronte ai rischi Esg (Environmental, Social and Governance) a lungo termine e finanziariamente rilevanti. Il rating ha classificazioni che vanno da CCC ad AAA, dove AA e AAA sono considerati livello “Leader”. Msci Esg Rating ha valutato molto positivamente i miglioramenti nelle pratiche di protezione finanziaria dei consumatori poste in essere dalla Banca. Infatti, Bper dispone di un solido meccanismo di gestione dei reclami, un organo di revisione interno e tempi di risposta definiti che possono aiutare a proteggere i diritti dei consumatori. Inoltre, le policy adottate dalla Banca hanno contribuito al miglioramento delle pratiche nel settore della cybersecurity.

L’agenzia di rating ha poi valutato positivamente le iniziative di educazione finanziaria, sviluppate in collaborazione con organizzazioni esterne, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e la serie di prodotti e servizi volti a soddisfare le necessità dei gruppi di persone vulnerabili. Ancora una volta Bper Banca riceve un importante riconoscimento che vede premiato l’impegno profuso nel rafforzare la gestione della propria strategia di sostenibilità, con l’ambizione di essere una best practice nazionale e creare valore condiviso per tutti i suoi stakeholder. La Banca ha intrapreso un percorso sfidante e gli impegni presi a livello internazionale, come la Net Zero Banking Alliance, tracciano la direzione per essere sempre di più un partner credibile per i clienti che vorranno essere attori protagonisti della transizione sostenibile.