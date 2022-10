Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Dopo 6 settimane di selezioni, arriva il 'giorno zero' per X Factor. Da giovedì 27 ottobre, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, ciascuno alla guida del proprio 'roster', porteranno i concorrenti a sfidarsi nei 'live' sul palco del Teatro Repower di Milano.

Il percorso per arrivare alla vittoria finale entra dunque nel vivo con i concorrenti che dovranno dare prova del loro talento e della capacità di esprimere se stessi di fronte alla giuria e al grande pubblico. A condurre lo show Francesca Michielin, 'emblema' del programma che nel 2011 l'ha vista esordiente in gara, coronandola poi vincitrice e ora, dopo tanti successi, molti premi vinti e varie partecipazioni al Festival di Sanremo, la incorona alla guida della prima diretta televisiva da conduttrice.

"Sono veramente tanto contenta di questa avventura -afferma durante la conferenza stampa di presentazione dei live-. Tutti mi dicevano di quanto sarebbe stata ansiogena e difficile, ma io posso dire che mi sta facendo crescere tanto professionalmente. Avendo visto tante edizioni del programma, anche da fan quando ero bambina, posso dire con certezza che il livello di quest'anno è davvero molto alto e per me è un vero piacere vedere tanti talenti sfidarsi e fare spettacolo".

Nel corso del primo live di X Factor, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover italiane e internazionali. Il secondo live, in programma giovedì 3 novembre, sarà invece una puntata a tema, dal titolo 'Mtv generation': una serata dedicata ad artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli anni Novanta. Gli inediti arriveranno invece solo alla quarta puntata, perché "alle cose bisogna arrivare per gradi". Del resto "la musica è una cosa seria e se ci vogliono anni e anni per formarsi negli studi, con lauree, master e corsi di perfezionamento, anche per la musica ci vuole tempo".

Ospite del primo live sarà Elisa; accompagnata al pianoforte da Dardust, la cantautrice presenterà in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal prossimo primo dicembre, sarà un nuovo spettacolo live dal titolo 'An Intimate Night'. Sempre nel corso della prima puntata, Dardust proporrà un medley inedito estratto da 'Duality', il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre.

Nella terza puntata un super ospite internazionale, Yungblud, star inglese del rock con oltre 3,5 miliardi di stream totali. I live show di X Factor saranno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, oltre che sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su Tv8.