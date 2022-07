Roima, 2 lug. (Adnkronos) - Alle 17 in punto, sono già entrate 18mila persone in spiaggia a Lignano Sabbiadoro, per il live di debutto del tour del Jova Beach Party 2022. Nella prima serata del live di Lorenzo Cherubini sono attese più di 60 mila persone: stasera e domani vanno in scena i primi due appuntamenti dei 21 previsti sulle coste della penisola (con una tappa montana il 13 luglio a Gressan, in provincia di Aosta) prodotti da Trident Music, che si concluderanno con il megaraduno del 10 settembre all'aeroporto di Milano-Bresso.

Nel corso della serata di oggi, verrà girato anche il video del singolo 'Sensibile all'estate', di Lorenzo con Sixpm. Un format unico al mondo quello ideato da Jovanotti, che già nel 2019 ha conquistato il primato di spettacolo più apprezzato con oltre 5.8 miliardi di impressions e più del 93% di sentiment positivo. Nel Jova Beach Party, Lorenzo si esprime a 360 gradi: in console come dj, poi con la sua band – composta da Saturnino al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori, Christian 'Noochie' Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla, Davide Rossi e Kone Khalifà - e infine con diversi ospiti nazionali e internazionali (provenienti quest’anno da oltre 30 Paesi al mondo e dai più disparati pianeti musicali), per delle feste che entusiasmano il suo pubblico dalle ore 14 fino a notte fonda.