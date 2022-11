Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a lavoro a Palazzo Chigi, dopo aver preso parte alle celebrazioni all'Altare della Patria per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Nella sede del governo è in corso il pre-consiglio -la riunione preparatoria del Cdm- in vista della riunione di oggi che dovrà dare disco verde alla Nadaf e al decreto per il riordino dei ministeri. Il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi alle 17, con probabile conferenza stampa del premier e del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.