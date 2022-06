Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Roma, 3 giugno 2022: è iniziato il conto alla rovescia per la 28ma edizione de Il Velista dell'Anno Fiv, in programma il 6 giugno prossimo a Villa Miani (Roma) a partire dalle 19, l’evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente. La manifestazione vede da quest’anno Confindustria Nautica entrare a far parte ufficialmente dell’organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela. Tra gli ospiti istituzionali sono attesi, Valentina Vezzali Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Giovanni Malagò Presidente del Coni, Luca Pancalli Presidente del Comitato Italiano Paralimpico e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli. Faranno gli onori di casa: Saverio Cecchi Presidente di Confindustria Nautica e Francesco Ettorre Presidente della Federazione Italiana Vela accompagnati da Alberto Acciari, ideatore dell’evento.

La conduzione della 28ma edizione de Il Velista dell'Anno Fiv è affidata a Eleonora Cottarelli, giornalista di Sky Sport e a Flavia Tartaglini Consigliere Federale Fiv ed ex atleta olimpica di windsurf. La short list del premio Il Velista dell'Anno Fiv, annunciata ufficialmente lo scorso 16 maggio a conclusione di un sondaggio effettuato tra i giornalisti della stampa specializzata, è composta da un parterre eccezionale di campioni: Ruggero Tita e Caterina Banti, Alberto Riva, Checco Bruni, Enrico Chieffi e Nando Colaninno, Giancarlo Pedote e Antonio Squizzato. Il premio Armatore/Timoniere dell'anno vede in lizza Enzo De Blasio, Andrea Racchelli, Claudia Rossi, mentre per il premio Barca dell'Anno – Trofeo Confindustria Nautica, le tre imbarcazioni designate sono: il 100’ Arca SGR, l’AC 75 Luna Rossa Prada Pirelli e il Nacira 69.

Come da tradizione nel corso della serata, la Federazione Italiana Vela premierà gli atleti e i tecnici delle classi Olimpiche che hanno conseguito risultati di rilievo internazionale nel corso del 2021. Ancora aperto il voto on line: Il pubblico di appassionati della vela che si è già espresso numeroso, potrà continuare a farlo fino alla mezzanotte di domenica 5 giugno alle 24.00 con un semplice click al link: https://www.velistadellanno.it/vota-online/

La Giuria è presieduta per regolamento dal Presidente della Federazione Vela Francesco Ettorre, con Alberto Acciari in veste di segretario. Al loro fianco siederanno Carlo Mornati, Segretario Generale del Coni e Fabio Planamente, Presidente del settore vela di Confindustria Nautica. La giuria si riunirà a Villa Miani il 6 giugno due ore prima della cerimonia di premiazione. Preso atto del voto del pubblico ed esaminato i risultati sportivi dei candidati, i giurati decreteranno il vincitore di ogni categoria. Maxi Dolphin è fornitore ufficiale del Velista dell’Anno Fiv.

I media partner che affiancano il Velista dell'Anno Fiv sono: Telesia (Gruppo Class Editori), che per il nono anno consecutivo trasmetterà le immagini dell’evento sui propri canali televisivi digitali degli aeroporti e delle metropolitane. Tra i media partner, anche le testate di vela leader di settore: Barche Magazine, Bolina, Fare Vela, Nautica, Nautica Report, Pressmare, Sailbiz.it, Saily.it, The International Yachting Media, Vela e Motore, Vela ITALIA mare, Velaveneta.it e Zerogradinord.