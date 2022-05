Los Angeles, 18 mag. (Adnkronos/Dpa) - Netflix ha annunciato il taglio di 150 posti di lavoro in seguito al rallentamento delle entrate e al calo degli abbonati che ha scosso l'industria dell'intrattenimento. L'azienda non ha specificato quali dipartimenti saranno interessati dai tagli, anche se la maggior parte delle perdite di posti di lavoro sono negli Stati Uniti.

"Come abbiamo spiegato in occasione dei guadagni, il rallentamento della crescita dei ricavi ci costringe a rallentare anche la crescita dei costi", ha ammesso un portavoce di Netflix. "Purtroppo oggi lasciamo andare circa 150 dipendenti, per lo più statunitensi. Questi cambiamenti sono guidati principalmente da esigenze aziendali piuttosto che da prestazioni individuali, il che li rende particolarmente difficili perché nessuno di noi vuole dire addio a colleghi così grandi. Stiamo lavorando duramente per sostenerli in questa difficile transizione".

L'annuncio arriva dopo che Netflix ha registrato una perdita di 200.000 abbonati nel primo trimestre per la prima volta in più di un decennio. Il servizio di streaming con sede a Los Gatos, in California, prevede di perdere altri 2 milioni di abbonati in questo trimestre. In seguito al rapporto sugli utili, il 20 aprile il titolo della società ha subito un calo del 35,1% a 226,19 dollari, il più grande calo in un solo giorno dal 2004.

Netflix sta ripensando il suo modello di business, che per lungo tempo si è basato sull'offerta di una grande quantità di contenuti privi di pubblicità a un prezzo maggiorato di 15,49 dollari al mese per un abbonamento standard.