Roma, 15 ago. - (Adnkronos) - Oggi agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Roma, il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, ha presenziato alla cerimonia di premiazione dei 100 metri Farfalla donne. La medaglia d’Oro è stata vinta dalla svedese Louise Hansson, con il tempo di 56"66. Alle sue spalle la francese Marie Wattel in 56"80, bronzo invece alla bosniaca Lana Pudar in 57"27.