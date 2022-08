Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Simona Quadarella e Antonietta Cesarano centrano la finale dei 400 stile libero ai campionati europei di Roma. Quadarella realizza il secondo tempo in 4'08"80, alle spalle della tedesca Isabel Marie Gose (4'06"10). Cesarano si qualifica con l'ottavo e ultimo tempo utile in 4'12"35. "Obiettivo tripletta? Vediamo, la Gose è molto pericolosa. Se arriva bene, ma in caso posso anche accontentarmi", dice Quadarella, già vincitrice a Roma di 800 e 1500 stile libero, ai microfoni di Sky Sport.