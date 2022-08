Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - Grave lutto per il campione europeo e mondiale di nuoto artistico Giorgio Minisini, per la prematura scomparsa del padre Roberto a soli 56 anni. Lo rende noto la Federnuoto con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Roberto Minisini, giudice internazionale, proprio in questi giorni era impegnato ai campionati europei tra élite e master, a Roma. Lascia la moglie Susanna De Angelis, ex sincronette ed allenatrice,e gli altri figli Diana (30 anni) e Marco (28), pallanostista alla NC Civitavecchia.