Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia di bronzo nel libero combinato del nuoto sincronizzato ai mondiali di Budapest. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino concludono la prova con 92.0333 punti (27.6 per l'esecuzione, 36.9333 per l'impressione artistica e 27.5 per la difficoltà) e conquistano la decima medaglia della storia del nuoto sincronizzato ai campionati del mondo, la prima in questa specialità. Due ore dopo l’oro di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel duo tech (89.2685) arriva subito un altro podio. Confermate le prime tre posizioni del preliminare. Vince la squadra dell'Ucraina con 95.0333 davanti al Giappone con 93.5667 punti.