Budapest, 25 giu. - (Adnkronos) - Le staffette azzurre della 4x100 mista centrano la finale ai campionati del mondo di Budapest. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Lorenzo Zazzeri centrano il terzo tempo di qualificazione in 3'33"02 dietro agli Stati Uniti (3'32"91) e alla Francia (3'32"98). Ingresso con il quinto crono per le azzurre Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro che chiudono in 3'59"40. Per il momento davanti a tutte c'è l'Australia in 3'56"77.