Budapest, 21 giu. (Adnkronos) - L'azzurro Niccolò Martinenghi ha vinto la medaglia d'argento nei 50 metri rana, dopo l'oro nei 100, sfiorando la storica doppietta, ai Mondiali di nuoto Budapest con il tempo di 26.48. Oro allo statunitense Nic Fink in 26.45 e bronzo all'altro americano Michael Andrew in 26.72. Quinto posto per l'altro azzurro in finale Simone Cerasuolo che ha chiuso in 26.98.