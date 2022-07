Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Umberto Sgambati è il nuovo presidente di Proger spa, una delle principali società di ingegneria e management italiane e tra le prime 100 al mondo. Amministratore delegato è stato confermato Marco Lombardi. Lombardi e Sgambati restano i principali azionisti della società.

Il consiglio ha nominato vicepresidenti di Proger spa Chicco Testa (presidente tra l’altro di AssoAmbiente ed ex presidente di Acea ed Enel) e Antonio Mastrapasqua (ex presidente Inps e attuale ceo di Agt International).

Oltre alla conferma di Carla Mason (dirigente di Proger) entrano nel consiglio di amministrazione Patrizia Ravaioli (direttore generale Formez PA - centro di formazione e studi della pubblica amministrazione nonché presidente associazione Donne leader in sanità) e Andrea Mascetti (avvocato esperto in diritto civile e amministrativo, componente della commissione centrale di beneficenze di Fondazione Cariplo nonché coordinatore dell’Area arte e cultura della stessa).