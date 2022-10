Wellington, 8 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Circa 250 balene pilota sono morte dopo essersi arenate su una spiaggia nelle isole Chatham, in Nuova Zelanda. Lo ha confermato il Dipartimento per la conservazione del patrimonio naturale e storico neozelandese, spiegando che non è stato possibile riportare in acqua i cetacei che si erano spiaggiati, anche "per il rischio di attacchi di squali, sia per gli esseri umani che per le balene stesse. Le balene sopravvissute sono state soppresse dal team di professionisti per risparmiare loro ulteriori sofferenze".