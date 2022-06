Roma, 13 giu. -(Adnkronos) - 'Superindice' Ocse ancora in calo a maggio con una discesa di 0,1 punti a quota 99,9, con una progressione negativa ininterrotta da diversi mesi. E per il futuro gli indicatori anticipatori indicano una perdita di slancio della crescita nell'area. E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Ocse sui Composite Leading Indicators, che mirano ad anticipare le fluttuazioni cicliche dell'attività economica: i dati - si spiega - non solo "supportano il punto di vista presentato nell'ultimo Economic Outlook dell'OCSE, che ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita globale", fra guerra guerra in Ucraina e problemi di approvvigionamento, ma già ora sono al livello o al di sotto dei livelli a lungo termine nella maggior parte delle principali economie dell'OCSE.

In particolare nell'area dell'euro il valore di maggio si attesta a 99,7 punti, con l'Italia che perde 0,3 punti da aprile e si attesta a quota 99,4 e l'indicazione di una perdita di slancio della ripresa.Nel G7 solo Giappone e Stati Uniti sono visti con una crescita stabile mentre tra le principali economie emergenti, il superindice punta a un rallentamento in Cina (per il settore industriale) e in Brasile.