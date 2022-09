Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini, che si celebra ogni anno il 20 settembre, Novo Nordisk lancia oggi, in Italia, il portale ‘Universo crescita’ (morethanheight.com). Già attivo a livello globale, il sito nasce per fornire informazioni scientificamente corrette, complete e approfondite sulla regolare crescita e sulle diverse problematiche che si possono riscontrare nelle fasce d’età infantili e adolescenziali. Lo annuncia l’azienda in una nota.

"La crescita rappresenta un fenomeno biologico complesso influenzato da numerosi fattori - quali geni, nutrizione, ormoni, fattori di crescita, stato psicologico e ambiente - è fondamentale per lo sviluppo di un bambino e rappresenta il riflesso del suo benessere psicofisico", spiega Mohamad Maghnie, direttore della Uoc della clinica pediatrica endocrinologica diabete e metabolismo presso l’Istituto G. Gaslini, Università degli studi di Genova. "I disturbi o disordini della crescita sono un’alterazione del normale ritmo di sviluppo del bambino, una delle più frequenti richieste di valutazione pediatrica in Italia, che coinvolge circa il 3% dei bambini. La crescita deve essere monitorata per verificare che non si discosti dal range di riferimento per età e sesso ed esistono numerosi campanelli d’allarme che è importante che i genitori conoscano per intervenire precocemente e permettere eventuali interventi per la presa in carico e il miglioramento della loro qualità di vita".

'Universo crescita', che punta a informare, educare e aiutare i genitori in una fase delicata e complessa come quella dello sviluppo del proprio figlio, è strutturato in diverse sezioni attraverso cui è possibile leggere numerose news e articoli con suggerimenti relativi alle problematiche delle diverse fasce d’età. Il sito ha anche un calcolatore che permette facilmente di determinare se la crescita stia avvenendo in modo corretto e informazioni approfondite delle molteplici sindromi che sono associate alla bassa statura, con esperienze personali e consigli su come affrontare al meglio la diagnosi e la cura di un disturbo della crescita e su come approfondire l’argomento con il proprio medico. Infine, è presente una sezione che, attraverso un link diretto al sito ‘Afadoc.it’ (Associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della crescita ed altre patologie rare) permette di individuare i centri di cura pediatrica che si occupano di disturbi della crescita.

Fanno parte del board scientifico di ‘Universo crescita’ Clelia Cipolla, medico specializzato in endocrinologia e malattie del ricambio al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, Danilo Fintini, anche lui medico specializzato in endocrinologia e malattie del ricambio all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Claudio Giacomozzi, pediatra all'ospedale Carlo Poma di Mantova.

"Novo Nordisk è da 40 impegnata nel promuovere e sviluppare soluzioni innovative per sostenere e stare vicino alle persone affette da malattie rare, come i disturbi della crescita, che necessitano di cure e attenzioni adeguate - commenta Ludovic Helfgott, executive vice president Rare Diseases di Novo Nordisk - Attraverso il programma internazionale ‘Driving change in rare disease’ vogliamo combattere le malattie rare del sistema endocrino e del sangue e guidare il cambiamento in quest’area con la ricerca, la cooperazione e l’attenzione al paziente”.

Come spiega Filippa Porretta, senior director Rare Disease di Novo Nordisk Italia: “Vogliamo supportare i pazienti con disturbi della crescita e i loro familiari, non solo attraverso lo sviluppo di farmaci, ma mettendo a disposizione strumenti utili e risorse che aiutino a capire la crescita e lo sviluppo dei figli, indicatori importanti della salute e del benessere dei bambini. Il portale ‘Universo crescita’ – conclude - si dimostra una fonte importante per tutti i genitori”.